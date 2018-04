Wie geht es hinter den Kulissen einer Kochshow im Fernsehen zu? Was erlebt ein Sternekoch, wenn er zum Essen eingeladen wird? Sind Veganer und Köche natürliche Feinde? Alexander Herrmann erzählt die Kochgeschichten, die nicht im Fernsehen gezeigt wurden. Der charmante Franke berichtet unter anderem von der Beinahe-Katastrophe beim Flambieren im Fernsehstudio und vom Umgang mit schwierigen Gästen.

Warum nach dem Besten suchen, anstatt nach dem leichtesten Weg zum perfekten Essen zu fragen? Herrmann gibt in seiner neuen Show Tipps und Tricks aus der Sterneküche, die auch am heimischen Herd funktionieren. Er zeigt, wie man mit wenig Aufwand viel Geschmack erzeugt. Keine Theorie ohne Praxis! Natürlich wird in den zwei Stunden nach Herzenslust gekocht: z.B. das perfekte Steak mit "Geling-Garantie“, die beste Ente im Ganzen aus dem Ofen und Alexander Herrmanns Lieblingsgericht: das perfekte Fleischpflanzerl.

Alexander Herrmann im Bayern 1-Studio

Während Alexander Herrmann Geheimnisse aus seiner Sterneküche verrät, wird er von einem DJ mit Musik und Showeinlagen durch den Abend begleitet. Dabei werden alle Handgriffe des Sternekochs live auf einer Großbildleinwand übertragen, so verpassen auch die hinteren Zuschauer keinen seiner kleinen, aber feinen Kniffe.

Die Bayern 1-Hörer kennen Alexander Herrmann seit Jahren als unterhaltsamen Radiokoch. Bei der Koch-Late-Night-Show haben Sie die Gelegenheit, ihn live auf der Bühne zu erleben. Das sollte man sich als Fan nicht entgehen lassen. Los geht Herrmanns neue Show-Tour am 16. Januar 2018 in der Bayreuther Oberfrankenhalle.