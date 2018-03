Bayerns beste Freundinnen Auf zum Wellness-Wochenende am Chiemsee

Freundinnen für immer? Sie verstehen sich blind und hatten die besten Lachkrämpfe ihres Lebens gemeinsam? Sie sind füreinander da, auch wenn es mal holprig ist? Diese Freundschaften muss man pflegen und ab und zu bekräftigen. Wir haben genau das Richtige dafür: das Bayern 1-Beste-Freundinnen-Wellness-Wochenende.

2018 geht es an den Chiemsee. Wir laden Sie und Ihre Freundinnen ein zu einem Wellness- und Erlebnis-Wochenende ins Hotel Gut Ising in Chieming. Das 4-Sterne-Superior-Hotel ist eine Top-Adresse, wenn es um Wellness geht. Direkt am See, etwas erhaben und wunderschön gelegen präsentiert sich die Location in acht teilweise historischen Gutshäusern mit 105 Zimmern.



Auf 170 Hektar Terrain finden Sie unter anderem den modernen Gut Ising Spa & Wellness mit Felsenschwimmbad, Außenpool, Saunalandschaft, Fitnessgym und acht Behandlungsräume. Desweiteren erwarten Sie hoteleigene Sportstätten für Golf, Polo und Tennis sowie ein eigener Zugang zum Chiemseestrand.

Am Chiemsee können Sie natürlich nicht nur gemeinsam baden, auch Radeln ist angesagt. Oder Sie unternehmen eine Schifffahrt zur Fraueninsel, feiern mit Bayern-1-DJ Jürgen Kaul eine Bootsparty, entspannen sich. Denn: Sämtliche Aktivitäten sind Angebote, Sie müssen nicht mitmachen. Sie können sich auch einfach nur im Wellnessbereich erholen.

Im Kalender markieren: Sie und Ihre besten Freundinnen fahren, wenn sie bis zum 18.03. uns angerufen wurden, vom 25. Mai bis zum 27. Mai 2018 an den Chiemsee.

Das Programm Freitag, 25.05.

Nach der eigenen Anreise der 50 Gewinnerinnen laden wir zum Grillabend mit Bayern-1-Moderatorin Ulla Müller am Seehaus mit Sundowner-Blick direkt am Chiemsee. Mit einer Fackelwanderung geht es dann zurück zum Hotel.



Samstag, 26.05.

Vor dem Frühstück können Sie an einer Morgen-Yogastunde teilnehmen, oder einfach den SPA-Bereich nutzen. Wer möchte kann sich bei einer Schnupperstunden Golf ausprobieren, einen Ausflug zur Fraueninsel und eine kleine Radltour (7- 8 km) machen. Lunchpakete geben wir Ihnen mit! Abends wartet im Hotel eine Drei-Gänge-Menü, gefolgt von der Bootsparty mit Bayern 1-DJ Kauli und Rundfahrt am Chiemsee.



Sonntag, 27.05.

Die Yogastunde am Morgen wartet! Oder Sie gehen direkt zum Sonntagsbrunch. Wer mag, kann nochmal im Spa-Bereich schwelgen, bevor die Heimreise angetreten wird.

Diese Aktion ist eine Kooperation mit Hotel Gut Ising und Chiemgau Tourismus e.V.