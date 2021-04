Bayerns beste Freundschaften Wir schicken beste Freunde ins Wellness-Wochenende

Das Panoramahotel Oberjoch mitten in den Allgäuer Alpen beherbergt Sie für drei Übernachtungen im Doppelzimmer mit ¾ Pension. Darin inbegriffen sind das Schlemmer-Frühstücksbuffet sowie ein zusätzlicher Vital-Frühstückssnack im SPA-Bistro, als auch tagsüber Salat und Suppen im SPA-Bistro und eine süße Versuchung in der Lobby. Die kulinarische Krönung ist das Panorama-Dinner mit einem 5-Gang-Wahlmenü am Abend inklusive Salatbuffet und Käse vom Brett. Freitags überrascht Sie der Küchenchef mit einem Motto-Buffetabend. Auch können Sie das 3.000m² große Alpin-SPA mit Innen- und Außenpool, Saunaland und Fitness-Studio nutzen. Verleih der Wellness-Tasche als auch Badeslipper, Bademantel und Saunatücher inklusive. Bei Ihrer Anreise erwartet Sie und Ihre Freunde ein Begrüßungsgetränk und eine Flasche Mineralwasser pro Zimmer. Kostenfreie Aktiv- und Wanderprogramme gehören auch noch zum Programm im schönen Allgäu.

Im herrlichen Volkach erwartet Sie das Sonnenhotel Weingut Römmert mit drei Übernachtungen im Doppelzimmer "Weingarten" und Halbpension. Darin inbegriffen sind tägliches Frühstück sowie Abendessen (3-Gang Menü oder Buffet - nach Wahl der Küche). Auch haben Sie und Ihre Freunde freien Eintritt im Spa-Bereich inklusive Leih-Bademantel.



Das erwartet Sie: 1.000 m² Wellness am Weinberg mit großem Innen-/Außenpool, verschiedenen Saunen, Massage- und Wellnessanwendungen, Fitnessraum und einer schönen Dachterrasse für Ruhesuchende.



Wie es sich für das fränkische Weinland gehört, erwartet Sie dort auch die Führung "Weinsensorikum inkl. Weinprobe" am Weingut Römmert inkl. einer Flasche "Musikwein" als Geschenk. Besucher lernen in der geführten Tour alles über Frankens Terroir, die Geschichte des Weinbaus, die Arbeit im Weinberg, neue und antike Methoden des Weinausbaus, Weinaromen, uvm.. Die abwechslungsreiche Führung gleicht einem Erlebnisrundgang, in dem eine Überraschung die nächste jagt.