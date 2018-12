Die BAYERN 1 Silvesterparty Mit Thomas Gottschalk ins neue Jahr

Es ist eine Tragödie, sagt Thomas Gottschalk im Interview mit BAYERN 1, zwei Wochen nachdem sein Haus bei dem Waldbrand in Malibu zerstört wurde. Trotzdem blickt er nach vorne und verrät, was er an Silvester mit BAYERN 1 vor hat. Hören Sie das Interview hier. [mehr - zum Artikel: Gottschalk-Interview - Trotz Tragödie: Vorfreude auf Silvester ]