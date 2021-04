„… und eine Prise Wahnsinn“ Die neue Tournee von Alexander Herrmann 2021

Online-Live-Show "Wem schmeckt denn sowas?"

Alexander Herrmann goes online: Statt seinem geplanten Bühnenprogramm geht der BAYERN 1 Koch in seiner neuen Live-Streamingshow der Frage nach: Kann man das, was vor fünfzig Jahren gekocht wurde, heute noch essen? Frisch zubereitet, aber mit genau den Zutaten und in den Mengen, die damals in den Kochbüchern angegeben waren. Aber: "Wem schmeckt denn sowas?"