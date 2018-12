FIS-Ski-Weltcup Garmisch-Partenkirchen 2019 Anfeuern und Abfahren!

Brennende Schenkel, Adrenalin pur: Die Kandahar-Strecke hat es in sich. Himmelreich und Tröglhang, Eishang und Schussanger heißen die Streckenabschnitte. Sie verlangen den Rennläufern alles ab. Wir schauen zu und halten den Atem an - beim Sprung in den "Freien Fall".

BAYERN 1 ist auch 2019 das offizielle "Weltcup-Radio" des Ski-Weltcups in Garmisch-Partenkirchen und begleitet als Medienpartner die Rennen im Januar und Februar 2019. Wir berichten über die Wettkämpfe und mischen im Skistadion die Fan-Party davor und danach auf - mit der besten Musik für Bayern.

Unterhaltung für die Fans

Das BAYERN 1 Team ist an den Renn-Wochenenden im und um das Skistadion präsent. BAYERN 1 Sportreporter Gerhard Willmann zelebriert am Abend der Renntage immer am Michael-Ende-Platz vor der Spielbank die Siegerehrung und die Startnummernausgabe.

Zeitplan

Samstag, 26.01.2019, Abfahrt Damen, 10.00 Uhr

Sonntag, 27.01.2019, Super G Damen 11.30 Uhr