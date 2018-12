Biathlon Weltcup 2019 Auf nach Ruhpolding!

Vom 15. bis 20. Januar 2019 dreht sich in Ruhpolding wieder alles um den Biathlon. Es ist Weltcup-Woche. BAYERN 1 ist als Medienpartner mit dabei.

Biathlon begeistert

Auf schmalen Skiern durch den Wald jagen und immer mal wieder mit dem Kleinkaliber auf Scheiben schießen ... Ist es das, was die Faszination von Biathlon ausmacht? Nein, da schwingt schon mehr mit. Der Gegensatz von Schießen und Laufen, von präziser Ruhe und schneller Bewegung, die Spannung am Schießstand, das Raunen, wenn ein Schuss danebengeht, der Jubel nach fünf Treffern. Der Zuschauer ist live dabei. "Schöner als im Fußballstadion!" sagen die Fans. Der Weltcup in Ruhpolding beweist es jedes Jahr aufs Neue.

BAYERN 1 Band

Die Eröffnungsfeier am Dienstag steht ganz im Zeichen von BAYERN 1. Melitta Varlam freut sich, die Athleten und Besucher begrüßen zu dürfen. Nach dem offiziellen Teil heizt die BAYERN 1 Band ein. Am Samstag dreht BAYERN 1 Moderator Jürgen Kaul in der BAYERN 1 Disco auf. Wird richtig cool!

Programm

Dienstag, 15. Januar 2019

19.30 Uhr Große Eröffnungsfeier

BAYERN 1 Moderatorin Melitta Varlam präsentiert die Eröffnungsfeier mit der BAYERN 1 Band, einem Feuerwerk und dem Einmarsch der Nationen im ChampionsPark



Mittwoch, 16. Januar 2019

11.00 Uhr Stadionöffnung

14.30 Uhr Sprint Männer 10 km

19.30 Uhr Siegerehrung im ChampionsPark



Donnerstag, 17. Januar 2019

11.00 Uhr Stadionöffnung

14.30 Uhr Sprint Frauen 7,5 km

19.30 Uhr Siegerehrung im ChampionsPark



Freitag, 18. Januar 2019

11.00 Uhr Stadionöffnung

14.30 Uhr: Staffel Männer 4 x 7,5 km

19.30 Uhr: Siegerehrung im ChampionsPark



Samstag, 19. Januar 2019

10.00 Uhr Stadionöffnung

14.30 Uhr: Staffel Frauen 4 x 7,5 km

19.30 Uhr: Siegerehrung im ChampionsPark

anschließend ab 21.00 Uhr BAYERN 1 Disco im Kurhaus mit BAYERN 1 DJ Jürgen "Kauli" Kaul



Sonntag, 20. Januar 2019

08.00 Uhr Stadionöffnung

12.15 Uhr: Massenstart Männer

14.40 Uhr: Massenstart Frauen

anschließend Siegerehrung in der Chiemgau Arena

Wir drücken unseren Athletinnen und Athleten die Daumen und wünschen Ihnen bei Ihrem Besuch viel Spaß. Über die Wettbewerbe berichten wir im Programm von BAYERN 1.