Polizei Großeinsatz in der Oberpfalz In Weiden Discoräumung nach Innenstadtsperrung wegen Münster

In Weiden in der Oberpfalz sind am Abend nach einer telefonischen Drohung eine Discothek und ein angrenzendes, großes Lokal geräumt worden. Die Straße am Stadtrand wurde abgesperrt, Einsatzkräfte und Sanitäter fuhren auf.

Nach dem Vorfall in Münster galt bei der Polizei ohnehin bereits erhöhte Alarmbereitschaft, in der Weidener Innenstadt waren bereits am Nachmittag vorsorglich zahlreiche Polizeikräfte präsent.

Drohung gegen Discothek am Abend

Am Abend ging laut dem Besitzer des Lokals "Hemingway" eine Drohung ein, zu der die Poilzei zunächst keine näheren Angaben machen wollte. Die Drohung richtete sich gegen eine Discothek, ging aber offenbar nicht direkt bei ihr ein, sondern wohl bei der Polizei ein und wurde ernst genommen. Die Discothek und das benachbarte Lokal "Hemingway" wurden geräumt. Vor weiteren Discos im Stadtgebiet parkten am Abend ebenfalls Polizeifahrzeuge.

Durchsuchung blieb ergebnislos

Etwa eineinhalb Stunden habe die Durchsuchung des Gebäudes gedauert, so Hemingway-Besitzer Albert Bauer zum BR. Gefunden wurde nichts. Die Gäste hätten das Gebäude sofort verlassen müssen, "viele haben nicht einmal mehr bezahlt, weil sie so schnell raus mussten", berichtet Bauer. In 38 Jahren in der Branche habe er so etwas in Weiden noch nicht erlebt.

"Logisch, die Polizei ist sensibel geworden. Wir haben vollen Betrieb gehabt." Gastronom Albert Bauer

In der Disco nebenan, die er verpachtet hat, war eine Ü30-Party.

Jetzt sucht die Polizei den unbekannten Anrufer

Bauer ist froh, dass nichts passiert ist. "Ich schlucke das so", sagt Bauer über den verpatzen Abend - er hoffe aber, dass so etwas nicht noch einmal vorkomme. Die Polizei ermittelt nun, wer der unbekannte Anrufer war. Sie bittet Personen, die Hinweise haben, sich zu melden.