Nach 20 Jahren In Passau entsteht wieder eine Grenzpolizei für Bayern

Nach der Eingliederung der Bayerischen Grenzpolizei in die Landespolizei vor 20 Jahren entsteht am Montag in Passau im Zuge der Asyldebatte eine neue Grenzschutzbehörde im Freistaat. Die Neugründung ist außerhalb der CSU umstritten.

Von: Siegfried Höhne