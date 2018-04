Kripo sucht Zeugen Viertelmillion Euro Schaden durch Brandserie in Kulmbach

Im Raum Kulmbach scheint ein Feuerteufel umherzugehen. Seit Samstag brannte es in der Region fünfmal. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus.

Los ging die Serie am Samstagnachmittag mit dem Brand einer Holzerntemaschine bei Ködnitz (Landkreis Kulmbach). Die 240.000 Euro teure Maschine brannte komplett aus.

Feuer in Hütte, Warnleitanhänger und Kompostieranlage

Nur wenige Stunden später brannte bei Höferänger eine Hütte nieder. An der Anschlussstelle Thurnau-Ost geriet am frühen Sonntagmorgen als dritter Fall ein abgestellter Warnleitanhänger in Brand. Sonntagnacht gab es ein Feuer in einer Kompostieranlage.

Am Sonntag gegen 22.30 Uhr wurde dann als fünfter Fall ein Brand in der Nähe der B85 im Kulmbacher Ortsteil Wehrhaus mitgeteilt. Die Feuerwehr konnte das Feuer an einem unbewohnten Wohnhaus schnell löschen. Ein angrenzender Holzschuppen brannte komplett nieder.

Fünf Brände – ein Täter?

Die Brandserie hat nach ersten Erkenntnissen der Ermittler bislang einen Schaden von deutlich über einer Viertelmillion Euro verursacht. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Bayreuther Kripo unter Telefon 0921 / 50 6-0 zu melden. Derzeit wird überprüft, ob alle Brände vom selben Täter gelegt wurden.