Immer mehr SB-Kassen Machen Selbstbedienungskassen den Einkauf schneller?

"In Deutschland flacht der Trend zu SB-Kassen im Einzelhandel nicht ab. Das Gegenteil ist der Fall." Das ist die Bilanz des Handelsverbandes Deutschland (HDE). Immer mehr Filialen und Geschäfte würden dieses System übernehmen, weil es genutzt würde. Die Technik sei im Alltag angekommen und funktioniere. "In Deutschland", so der HDE, "bleiben sie ein Erfolgsmodell".

Vorteile von Selbstbedienungskassen

Die SB-Kassen würden vor allem zur Vermeidung von Wartezeiten genutzt, sagt der HDE. Gerade zu Spitzenzeiten sind SB-Kassen deshalb gefragt. Und auf der identischen Fläche finden deutlich mehr Selbstbedienungskassen Platz. Keine Wartezeiten bedeutet auch zufriedenere Kunden. Der Handelsverband sieht es auch als Vorteil an, dass man an SB-Kassen sein Tempo selbst bestimmen kann, ohne sich gedrängt zu fühlen. Die Bereiche, in denen diese Kassen stehen, werden in Fachkreisen als "Self-Checkout-Systeme" bezeichnet.

Um auf weitgehende Akzeptanz bei Kundinnen und Kunden zu stoßen, müssen die Systeme "übersichtlich, leicht verständlich und einfach zu bedienen" sein. "Mit den neuen Geräten (…) wird eine gute Nutzerführung gewährleistet und eine selbsterklärende Vorgehensweise umgesetzt", sagt der Handelsverband.

Die meisten SB-Kassen gibt es in Lebensmittelgeschäften

Laut dem EHI Retail Institut gab es 2023 in 4.270 Märkten stationäre "Self-Checkout-Systeme" mit etwas mehr als 16.000 SB-Kassen, davon 9.600 im Lebensmitteleinzelhandel. Das ist im Vergleich zu 2021 ein Zuwachs um 153 Prozent.

Die meisten Kassen stehen den Kunden in Rewe- und Edeka-Märkten zur Verfügung. Außerhalb des Lebensmitteleinzelhandels sind die meisten SB-Kassen nach wie vor in den Ikea-Möbelhäusern zu finden. Im Kassen-Ranking folgen dann Rossmann, Netto Markendiscount, Kaufland und die Obi-Gruppe.

SB-Kassen müssen beaufsichtigt werden

Ganz ohne Hilfe vom Personal geht es aber doch nicht. Damit die gesetzlich vorgeschriebene Alterskontrolle z. B. für Alkoholprodukte durchgeführt werden kann, melden die Kassen in solchen Fällen, dass es einer Autorisierung bedarf. Erst, wenn die vom Personal erteilt wurde, geht es weiter. Und Probleme, bei denen Fachpersonal helfen muss, sind zwar selten, aber es gibt sie. Die SB-Kassenzonen sind deshalb fast immer personell besetzt.

Entlastung beim Fachkräftemangel

Aus Sicht des Handels tragen die Selbstbedienungskassen auch zur Steuerung des Fachkräftemangels bei. Das Personal werde nicht an der Kasse gebunden, sondern könne in "kundenrelevanten Bereichen wie Beratung und Warenpflege eingesetzt werden."

Kassiererinnen und Kassierer wird es immer geben

Die Gewerkschaft ver.di sagt, dass es immer Kassen geben wird, die mit qualifiziertem Personal besetzt sind. "Und unserer Meinung nach ist das auch notwendig, weil nicht alles schnell und einfach an einer SB-Kasse zu erledigen ist", sagt ver.di-Bundesfachgruppenleiterin Einzelhandel, Corinna Groß.

Kein sprunghafter Anstieg beim Ladendiebstahl

Selbstbedienungskassen haben zu keinem signifikanten Anstieg bei Ladendiebstählen geführt. Trotzdem arbeiten die Unternehmen laut HDE daran, die Gefahren zu minimieren. "Vor allem mit technischen Hilfsmitteln wie Ausgangsschleusen, Gewichtskontrollen durch Waagen, Kameraüberwachung, Kundenmonitore, KI-Systeme zur Verhaltens- und/oder Produkterkennung, Plausibilitätskontrollen durch Datenauswertungen."

