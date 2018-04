Kriminalitätstrend Immer mehr Geldautomatensprengungen in Oberbayern

Dieses Mal waren es gleich mehrere Fälle in einer Woche: Einbrecher, die in München und Umgebung Geldautomaten gesprengt haben. Zuletzt in der Nacht auf Mittwoch in Ottobrunn und rund 24 Stunden später in Grünwald.

Von: Lena Deutsch