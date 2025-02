ICE Sitzplatz finden Was bedeutet "ggf. freigeben" im Zug?

BAYERN 1 Hörer Sebastian aus Weißenburg ist viel mit dem ICE unterwegs und fragt sich schon länger, was eigentlich " ggf. freigeben" auf den Sitzen im Zug bedeutet. Darf man sich dort hinsetzen? Und für wen muss man den Sitz dann ggf. freigeben? Wir haben direkt bei der Bahn nachfragt.

Was bedeutet "ggf. freigeben"?

Was bedeutet "ggf. reserviert"?

Hin und wieder sieht man im ICE auch die Anzeige "Ggf. reserviert". Diese Anzeige wird dann eingeblendet, wenn die Reservierungsanzeige einmal ausfällt, so die Sprecherin der Bahn weiter. In beiden Fällen können Reisende ohne Sitzplatzreservierung erst einmal Platz nehmen, müssen den Sitzplatz aber ggf. zugunsten von Kunden oder Kundinnen mit Sitzplatzreservierung freigeben.

Wo kann ich mich hinsetzen, ohne meinen Platz wieder aufgeben zu müssen?

Ein Sitzplatz, auf dem gar keine Anzeige zu sehen ist, ist nicht reserviert, so die Sprecherin der Bahn abschließend.

Und noch ein Tipp wurde uns verraten: Reisende, die den Komfort Check-In in der DB-App nutzen, können auf vielen Verbindungen auch die Belegtanzeige aktivieren. Dabei handelt es sich um eine Art "digitales Handtuch", bei dem die Reisenden ihren Platz mit der Anzeige "Belegt bis …" kennzeichnen können und dann beispielsweise in Ruhe ins Bordrestaurant gehen können.

