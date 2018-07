Feueralarm im ICE Zug mit 650 Passagieren in Kitzingen evakuiert

Am späten Sonntagabend wurde die Integrierte Leitstelle über ein Feuer in einem ICE informiert. Nach ersten Erkenntnissen hatte gegen 22.00 Uhr eine Brandmeldeanlage einen Alarm in dem Zug ausgelöst, der von Kiel nach München unterwegs war.