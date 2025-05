Hygienespüler Ist Hygienespüler in der Wäsche eine gute Idee?

Muss ich Wäsche mit Hygienespüler waschen?

Nein, das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät sehr deutlich von der Verwendung von Wäschedesinfektionsmitteln in Privathaushalten ab: "Mit der generellen Anwendung von Desinfektionsmitteln im privaten Haushalt ist kein hygienischer Nutzen verbunden. Dies gilt insbesondere für Haushaltsreiniger und Waschmittel mit nachweislich antimikrobieller Wirkung."

Hygienespüler ungesund?

Wäschedesinfektionsmittel bringen nicht nur keinen hygienischen Nutzen, sondern sie sind sogar oft sehr ungesund. Das BfR schreibt in seiner Begründung, wieso Hygienespüler nichts für normale Privathaushalte sind: "Vielmehr können die Produkte gesundheitliche Risiken (Vergiftungen, Allergiebildung) für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie das Risiko einer Resistenzbildung von Mikroorganismen gegen biozide Wirkstoffe bergen." Abgesehen davon schaden sie auch massiv der Umwelt.

Hygienespüler in der Wäsche - wann nötig?

Bisher ging man davon aus, dass Hygienespüler im Haushalt für die Wäsche von Personen sinnvoll sein könnten, wenn diese Personen an ansteckenden Infektionen leiden. Das bayerische Kompetenzzentrum Hauswirtschaft (KoHW) weist auf eine Untersuchung zur Wirksamkeit von Hygienespülern hin, die zu den sogenannten Bioziden gehören. Biozide sind Substanzen, die mit ihrer Giftigkeit zum Beispiel schädliche Bakterien in der Wäsche abtöten sollen, aber meist sehr umweltschädlich sind.

Prof. Dr. Benjamin Eilts vom Lehrstuhl für Angewandte Reinigung und Hygiene an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat mit seinen Studentinnen und Studenten mehrere Hygienespüler verschiedener Hersteller getestet – und keinerlei Wirksamkeit dieser Produkte gefunden. "Prof. Dr. Eilts empfiehlt daher, keine Hygienespüler zu verwenden. Er rät, möglichst viele Spülgänge einzusetzen. Dadurch werden die Schadorganismen mechanisch weggespült", schreibt das KoHW.

Wann ist es sinnvoll, einen Hygienespüler für Wäsche zu verwenden?

Nur in den allerseltensten, medizinisch begründeten Ausnahmefällen sollte man Wäschedesinfektionsmittel verwenden – abgestimmt mit dem behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin. Zum Beispiel, wenn im Haushalt ein Salmonellen-Dauerausscheider lebt oder kranke Personen, denen Desinfektionsmaßnahmen ausdrücklich medizinisch empfohlen werden.

