Simulation eines Busunglücks Hunderte Einsatzkräfte bei Übung in St. Oswald/Riedlhütte

"Wir haben für die Übung sogar ein Schminkteam der Bavaria Filmstudios engagiert, damit die 'Verletzungen' der Darsteller real aussehen", sagte Richard Meininger von der Feuerwehr St. Oswald dem Bayerischen Rundfunk. In die Übung sind neben den Einsatzkräften mehrerer Feuerwehren auch Rettungsdienste und Mediziner eingebunden. So sollen die "Verletzen" in Krankenhäuser gebracht und dort notfallmedizinisch versorgt werden. Außerdem wird auch ein Rettungshubschrauber zum simulierten Unglücksort fliegen.

Bei der Übung am Nachmittag im Raum St. Oswald/Riedlhütte können Interessierte zuschauen. Autofahrer müssen sich auf Umleitungen einstellen.