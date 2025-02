Bark Date So funktioniert das Hunde-Speed-Dating

Hunde aus dem Tierschutz suchen ein neues Zuhause - beim Bark Date werden sie mit ihren potenziellen neuen Besitzerinnen und Besitzern zusammengebracht - am Wochenende beispielsweise in Nürnberg.

Über 200.000 Hunde aus dem Tierschutz suchen in Deutschland ein neues Zuhause. Die gemeinnützige Organisation Bark Date hat sich dieses Problems angenommen und möchte es für Hunde aus dem Tierheim und potenzielle Frauchen und Herrchen einfacher machen, das jeweils passende Gegenstück zu finden. Hier gehts zur Website von Bark Date.

Hunde einfach kennenlernen im Park

Bark Dates sind also quasi Speed-Dating-Events für Hunde und Menschen, die gerne einen Hund adoptieren wollen. Sie finden deutschlandweit in Parks statt und man hat die Gelegenheit, auf einen Schlag 30 Hunde kennenzulernen. Interessierte können ganz unverbindlich vorbeikommen und mit den Hunden spielen und so herausfinden, ob der Hund zu ihnen passt. Jeder Hund trägt ein Halstuch mit dem Aufdruck "Adopt me" und kann, wenn gewünscht, ein weiteres Mal zum Kennenlernen getroffen werden.

Kooperationen mit Tierheimen

Bark Date kooperiert mit Tierheimen und Tierschutzorganisationen, die sich mit zur Adoption freigegebenen Hunden anmelden und versuchen, diese auf Bark Dates an neue Hundehalterinnen und -halter zu vermitteln.

Tina Gastner vom Tierheim Nürnberg ist nicht zum ersten Mal mit dabei und weiß, dass sich die Hunde in so einem freien und offenen Umfeld im Park viel wohler fühlen, als im Tierheimzwinger - und sich so von ihrer besten Seite zeigen können. Auf diese Weise konnte das Tierheim schon dem ein oder anderen Hund ein neues Zuhause geben.

"Am Anfang war das natürlich schon ein gemischtes Gefühl, weil man weiß ja nicht, wie viele fremde Menschen kommen da, wie viele Hunde sind da, wie macht das denn der eigene Tierheimhund mit? Weil das ist ja oft eher so die Voraussetzung oder eher so die Bedenken, die man hat, wie klappt das Ganze? Aber ich muss sagen, wir waren positiv gestimmt und unsere Hunde haben das auch echt toll mitgemacht." Tina Gastner

Bark Date in Bayern?

Sie sind auch interessiert an einer Adoption und möchten gerne verschiedene Hunde kennenlernen? Am Samstag, dem 08.02.2025 haben Sie beispielsweise die Möglichkeit, ein Bark Date am Hundefreilauf Marienbergpark in Nürnberg zu besuchen. Und am 6. April 2025 treffen sich Hunde und designierte Frauchen udn Herrchen in Gunzenhausen am Brombachsee. Die genauen Infos und weitere Termine gibt die Organisation auf ihrer Website bekannt.

