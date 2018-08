Schönau am Königssee Hund rettet verunglücktes Herrchen

Ein Riesenschnauzer hat die Bergwacht in Schönau am Königssee (Landkreis Berchtesgadener Land) zu seinem verunglückten Herrchen geführt. Wie die Polizei mitteilte, saß der Mann rund 30 Meter oberhalb des Wasserfall-Steigs am Nordostufer des Sees fest.

Von: Lena Deutsch