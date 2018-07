Zeugen gesucht Hund beißt Frau an Nacktbadestrand in die Brust

An einem Nacktbadestrand am Chiemsee hat ein Hund eine Frau in die Brust gebissen. Nach Angaben der Polizei spazierte die Dame am Sonntag bekleidet im Bereich der FKK-Zone, als sie das Tier völlig unvermittelt angriff. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Von: Hans Häuser, Christine Kerler