Huhn entlaufen Wem gehört das Huhn im Fundbüro Königsbrunn?

"Das Huhn ist schwarz und hübsch" , sagt Anke Maresch, Pressesprecherin der Stadt Königsbrunn im BAYERN 1 Interview. Natürlich sitzt das Huhn nicht zwischen abgegebenen Schlüsseln und verlorenen Regenschirmen im Fundbüro. Die Stadt hat eine Unterkunft für den Übergang gefunden. Es wohnt in einem Hühnerstall zusammen mit anderen Artgenossen. Dort hat es bereits mehrere Eier gelegt, es geht ihm also gut. Eigentlich würden auch die Eier dem Besitzer des Huhns gehören. Allerdings sieht die Stadt Königsbrunn das pragmatisch: "Wir sehen die Eier als kleines Geschenk an den Mann, der dem Huhn zwischenzeitlich ein Zuhause gibt", so Anke Maresch.

Nach einem halben Jahr geht jedes Eigentum im Fundbüro an den Finder über. So auch das Huhn. Die Stadt würde sich freuen, vorher den Besitzer ausfindig zu machen, um mit ihm zu besprechen, was das Beste für das Huhn ist.

Hinweise können Sie direkt im Rathaus der Stadt Königsbrunn abgeben unter info@koenigsbrunn.de oder 08231 / 606-0