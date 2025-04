Bauernhortensie, Phlox und Rhododendron Diese Pflanzen sind zu durstig für trockene Sommer

Wir werden umdenken müssen bei der Gartenbepflanzung. Viele beliebte Gartenpflanzen wie die Bauernhortensie, Rhododendren, aber auch einige Prachtstauden wie Rittersporn oder Phlox brauchen viel Wasser, wenn es heiß wird. Sie leiden bei anhaltender Trockenhheit, die in manchen Gegenden Bayerns ein Problem ist. Wollen Sie einen schönen blühenden Garten pflegen, der auch längere Perioden ohne Regen gut übersteht, sollten Sie im Gartencenter oder der Gärtnerei an manchen Pflanzen auf längere Sicht tapfer vorbeigehen.

Welche einheimischen Pflanzen leiden besonders unter Trockenheit?

Die Sommer bei uns werden immer heißer und trockener, das ist Fakt. Damit bekommen einige unserer einheimischen Pflanzen im Hausgarten Probleme. Hubert Siegler von der Bayerischen Gartenakademie bei der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim sagte in einem Interview aus dem Jahr 2023 dazu: "Wo man es sehr stark sieht, ist die Thuja - die bei uns ja vor allem als Hecke weit verbreitet ist. Oder auch der Buchs, der ja mit dem Buchsbaumzünsler seine Probleme hat, der sich immer weiter ausbreitet."

Wie kommt die Hortensie mit Trockenheit klar?

Generell sind die Aussichten für alle Pflanzen, die schattenbedürftig sind und viel Wasser benötigen eher schlecht: "Ich denke da etwa an Hortensien oder Rhododendren, aber auch an Stauden wie Eisenhut oder Phlox oder andere Prachtstauden – die werden wohl in Zukunft klimabedingt mehr Probleme haben."