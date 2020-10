Horrorfilme Horrorfilm-Fans stresst die Corona-Krise weniger

1. Sinister - Pulsschlag Durchschnitt 86 - höchster Ausschlag 131

2. Insidious - Pulsschlag Durchschnitt 85 - höchster Ausschlag 133

3. Conjuring - Die Heimsuchung - Pulsschlag Durchschnitt 84 - höchster Ausschlag 129

4. Das Vermächtnis - Pulsschlag Durchschnitt 83 - höchster Ausschlag 109

5. Paranormal Activity - Pulsschlag Durchschnitt 82 - höchster Ausschlag 127

6. It Follows - Pulsschlag Durchschnitt 81 - höchster Ausschlag 93

7. Conjuring 2 - Pulsschlag Durchschnitt 80 - höchster Ausschlag 120

8. Der Babadook - Pulsschlag Durchschnitt 80 - höchster Ausschlag 116

9. The Descent – Abgrund des Grauens - Pulsschlag Durchschnitt 79 - höchster Ausschlag 129

10. The Visit - Pulsschlag Durchschnitt 79 - höchster Ausschlag 100