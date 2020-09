Honigmelone Kennen Sie alle Melonen im Supermarkt?

Was sind eigentlich Zuckermelonen?

Weltweit gibt es vermutlich mehr als 750 verschiedene Melonensorten. Sie alle werden in zwei Gruppen eingeteilt: Wassermelonen und Zuckermelonen. Dabei bilden die Zuckermelonen den weit größeren Anteil. Von Ihnen gibt es rund 500 Sorten.

Melonen zählen zur Familie der Kürbisse und sind damit streng genommen eigentlich gar keine Früchte. Tatsächlich sind vor allem Zuckermelonen enge Verwandte der Gurke. Das kann man am Fruchtgehäuse und an den Kernen gut erkennen. Zuckermelonen haben eine ovale bis kugelrunde Form, können kopfgroß und bis zu vier Kilogramm schwer werden. Das Fruchtfleisch ist je nach Art grün bis gelb, orange, weiß oder rosa.

Honigmelone

Die sonnengelbe Honigmelone ist der Klassiker unter den Zuckermelonen. Oft wird sie auch Wintermelone, Gelbe Kanarische oder Amarillo genannt. Die Honigmelone ist von außen gelb und glatt und innen grünlich-weiß. Sie hat die Form eines Footballs und wird meist anderthalb bis drei Kilo schwer.

Klassischer Weise wird Honigmelone gemeinsam mit Schinken als Vorspeise serviert.

Die Honigmelone ist, wie ihr Name schon verrät, sehr süß - zehn Prozent Zucker stecken in einer Frucht. Leider ist es von außen sehr schwer zu erkennen, ob eine Honigmelone reif ist oder nicht. Allerdings duften reife Melonen durch die Schale hindurch und geben bei Druck ganz leicht nach. Saison hat die Honigmelone in Europa von Juni bis September, dann werden sie auch geerntet.

Cantaloupe-Melone

Die Cantaloupe-Melone verdankt ihren Namen dem päpstliche Gut "Cantaloupo" nahe Rom. Dort wurde Sie früher gezüchtet. Heute wird die Cantaloupe-Melone vor allem in Spanien, Frankreich und Italien angebaut. In Deutschland hat sie von März bis September Saison. Diese Melone besitzt eine grünlich-gelbe Schale, die mit einem engmaschigen, weißbraunen Netz überzogen ist. Innen ist die Cantaloupe-Melone leuchtend orange. Sie wird kugelrund mit einem Durchmesser zwischen sieben und zwölf Zentimetern. Die Cantaloup zählt zu den kalorienärmsten Zuckermelonen mit 35 kcal bei 100 Gramm und schmeckt fein-aromatisch, saftig süß.

Bei der Cantaloupe-Melone gilt: Je mehr Unterteilungen, desto reifer die Frucht.

Die Cantaloupe-Melone ist sehr druckempfindlich und lässt sich eine bis maximal zwei Wochen lagern. Bewahren Sie die Melone luftdicht auf, denn sie neigt dazu, Gerüche anderer Lebensmittel anzunehmen. Wenn die Frucht reif ist, verströmt sie einen starken Geruch. Zudem lässt sich die Reife an der Anzahl der von grünen Streifen unterteilten Abschnitte erkennen: Es müssen mindestens neun sein.

Charentais-Melone

Charentais-Melonen sind zwar die kleinsten aller Zuckermelone, dafür sind sie umso süßer.

Die Charentais-Melone ist eine Unterzüchtung der Cantaloupe-Melone und wird vor allem in Frankreich in der Nähe der Stadt Cavaillon angebaut. Vom Aussehen her unterschieden sich die Charentais von der Cantaloup nur wenig. Auch sie ist rund, hat allerdings eine glatte, hellgrüne Schale mit dunklen Nähten. Das Fruchtfleisch ist orange. Auch die Charentais-Melone verströhmt einen angenehmen Geruch, sobald die Frucht reif ist.

Futuro-Melone

Die Fututo-Melone unterscheidet sich durch die grüne Schale deutlich von allen anderen Zuckermelonensorten.

Die Futuro-Melone erkennt man an der footballartigen Form und der dunkelgrünen Schale, die von gelben Furchen durchzogen ist. Das Fruchtfleisch ist grünlich-weiß. Diese Melone ist besonders in Spanien beliebt und wird dort klassischerweise mit Serranoschinken gegessen. Aufgrund ihrer grünen und runzeligen Schale wird sie in Spanien auch "Piel de sapo" genannt: Krötenhaut. Das Beste an der Fututo-Melone ist, dass sie sehr lange lagerfähig ist. Das Fruchtfleisch ist knackig, erfrischend und aromatisch zu gleich.

Galia-Melone

Die Galia-Melone wird klassischerweise gekühlt zum Dessert serviert.

Die Galia-Melone ist eine Netzmelone. Ihre Schale ist sehr charakteristisch mit einem weißgrünen, feinmaschigen, rauen Netz überzogen. Ob die Galia-Melone reif ist, erkennt man an der Farbe ihrer Schale, denn diese wird dann erst gelb. Zudem riecht sie dann sehr süß nach Melone. Das Fruchtfleisch ist weißgrün. Leider ist die Galia-Melone nicht besonders lange haltbar.

Übrigens, tolle Rezepte für den Sommer finden Sie auch bei Instagram BAYERN 1 kocht.