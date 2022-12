Honigkekse Rezept für die Lieblingsplätzchen von Melitta Varlam

Zutaten Honigkekse

BAYERN 1 Moderatorin Melitta Varlam

Darum liebt Melitta Varlam diese Honigkekse so sehr: "Das sind meine absoluten Lieblingsplätzchen, weil es ein Familienrezept ist, das über Generationen weitergegeben wurde. Meine Oma hat die Honigkeks schon so gebacken, meine Mutter auch und ich backe sie auch so. Aber am allerbesten schmecken sie, wenn meine Mutter sie backt und uns vor Weihnachten eine große Dose voll schickt. Meist muss sie nachbacken, weil die schnell weg sind. Die Honigkekse gehen ganz einfach, sehen eher unspektakulär aus, aber schmecken sooooo unfassbar gut nach Honig, weil 'ne Menge davon drin ist. Die Honigkekse schmecken nach meiner Kindheit und deshalb wird's nie bessere Plätzchen für mich geben!"