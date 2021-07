Honig 2021 Warum Bienen jetzt dringend unsere Hilfe brauchen

Warum gibt es 2021 wenig Honig aus Bayern?

Auch wenn es in manchen Regionen bei ein paar Honigarten auch gute Erträge gab, ist das Gesamtbild düster: Bruder schätzt, dass es 2021 in Bayern insgesamt bis zu 70 Prozent weniger Honig geben wird als in normalen Jahren. Und daran sind nicht nur die vielen Hagel- und Starkregenfälle der vergangenen Wochen schuld. Schon der Frühling 2021 war zu lang und zu kalt, hat sich "komplett durch den April und Mai durchgezogen", so der Fachberater. Bei zu kühler Temperatur können die Bienen aber nicht fliegen und die wenigen Blüten geben bei Kälte auch noch weniger Nektar ab, sondern nur Pollen. Ein Hunger-Frühling für Bienen, bestätigt auch Barbara Bartsch, Fachberaterin beim Landesverband Bayerischer Imker für Oberfranken: "Wegen des vielen Regens gab es nur kurze Blühphasen, in denen die Bienen gerade mal so viel sammeln konnten, dass sie die nächsten Regentage überstehen konnten."