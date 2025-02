Höhenkontrolle Darum kommt es im Tunnel so oft zum Alarm

Hohe Belastung und Sicherheitsmaßnahmen

Im Durchschnitt wird in einem Tunnel in Bayern dreimal pro Woche ein Alarm wegen Höhenkontrolle ausgelöst, so Josef Seebacher, Leiter Kommunikation Südbayern der Autobahn GmbH des Bundes. Besonders betroffen sei hier der Tunnel in Allach, der täglich von etwa 130.000 Fahrzeugen, darunter rund 20.000 LKW, frequentiert wird.