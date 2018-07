Sieben Fahrzeuge verwickelt Hochzeitskolonne verursacht in Senden Massenkarambolage

Am Polterabend zerdeppern Hochzeitsgäste Porzellan, am Tag der Heirat werden ... Autos demoliert. So geschehen in Senden im Landkreis Neu-Ulm, wo zahlreiche Gäste in eine Massenkarambolage mit sieben Autos verwickelt waren.

Von: Martin Breitkopf