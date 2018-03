Großeinsatz in Weiden Hohes Geschäftshaus steht in Flammen - auch Personen in Gefahr

In Weiden steht ein hohes Gewerbegebäude in Brand. Derzeit schlagen Flammen aus den Fenstern des zweiten Stocks. Wie die Polizei mitteilt, sind auch Personen in Gefahr.

Von: Andreas Wenleder