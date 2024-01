Heizung Schneeflocke Was bedeuten die Symbole und Zahlen auf dem Thermostat?

Heizung Schneeflocke

Das Schneeflocken-Symbol steht für Frostschutz. Steht der Thermostat auf der Flocke, springt die Heizung dann automatisch an, wenn die Raumtemperatur unter 5 Grad sinkt.

Sonnensymbol Heizung

Das Sonnensymbol über der "3" steht für die Grundeinstellung von 20 Grad Raumwärme. So warm sollte es aber nur im Wohnzimmer sein. Für die Küche empfiehlt das Umweltbundesamt 18 Grad, fürs Schlafzimmer um die 17 Grad.

Mond Symbol Heizkörper

Der Mond auf dem Thermostaten steht für die Nachtabsenkung auf eine Raumtemperatur von 16 Grad. Oft muss man diese aber nicht an jedem einzelnen Heizkörper einstellen, sondern die Drosselung der Heizleistung in der Nacht wird automatisch über die Heizungsanlage gesteuert.

Der Mond bedeutet: Das ist das Zeichen für die Temperaturabsenkung in der Nacht.

Das bedeuten die Zahlen auf dem Thermostat

Wie kalt darf ein Heizkörper sein

Jedes Grad weniger spart Energie, das stimmt. 6 Prozent Energie werden mit jedem Grad eingespart, so die Verbraucherzentrale. Doch ganz auskühlen sollten die Räume Ihrer Wohnung besonders im Winter nie: "16 Grad oder Stufe 2 sollten auch in ungenutzten Räumen das Minium sein. Denn sonst droht eine unerwünschte Schimmelbildung", schreibt die Verbraucherzentrale .

Wie Sie richtig heizen und dabei Energie sparen, das hören Sie in unserem Besser leben Podcast, den Sie kostenlos in der ARD Audiothek abonnieren können:

Lesen Sie hier, wie Sie Schimmel in der Wohnung vermeiden.

Auch interessant: So lange und so oft sollten Sie lüften, damit sich im Winter an den Fenstern kein Kondenswasser bildet.