Heiner Lauterbach Der Schauspieler im Interview

Heiner Lauterbach - "Kalte Füße"

In der Komödie "Kalte Füße" spielt Heiner Lauterbach einen Schlaganfallpatienten. Darauf musste er sich gut vorbereiten, hat er Gabi Fischer auf der Blauen Couch erzählt:

"Wir mussten diesen Schlaganfallpatienten möglichst authentisch darstellen. Das heißt, man hat sich mit Ärrzten und Pflegern zusammengesetzt und erst einmal einen Grad der Krankheit festgelegt. Schlaganfall ist ja nicht gleich Schlaganfall. Der hat ja verschiedene Symptome und auch verschieden starke. Wenn die dann gefunden ist, gilt es den in der Kontinuität zu halten. Da beginnt dann die Schwierigkeit für den Schauspieler. Weil wir es natürlich gewohnt sind, mit unserer Mimik, unserer Gestik und Physiognomie zu arbeiten. Und die ist natürlich stark eingeschränkt. Diese Herausforderung hat mir sehr viel Spaß gemacht."

Heiner Lauterbach und der Rollstuhl

In seinem neuesten Film sitzt Heiner Lauterbach in einem Rollstuhl. Und dieses Gefährt zu beherrschen, hat ihn anfangs ganz schön gefordert.

"Der Rollstuhl hat einen Joystick, der in alle Richtungen geht. Der fährt in alle Richtungen und die Räder verdrehen sich dann. Das heißt, man muss den extremst sensibel bedienen. Wenn man dann rückwärts fährt und durch mehrere Türen durch, die eng sind und das in einer Screwball-Geschwindigkeit, dann ist das verhältnismäßig anspruchsvoll und braucht seine Zeit, bis man das draufhat."

Heiner Lauterbach und seine Frau Viktoria

Dem wilden und ungesunden Leben hat der Schauspieler abgeschworen, als er seine Frau Viktoria kennenlernte. Er hat aufgehört Alkohol zu trinken, ernährt sich gesund und treibt Sport.

"Viktoria war wesentlich, sehr wahrscheinlich noch wichtiger als der gesundheitliche Aspekt. Wenn man so was macht, braucht man ja immer eine Vision, ein Ziel vor Augen. Nur, damit sich die Blutwerte verbessern, etwas aufzuhören wie das Alkoholtrinken, halte ich für sehr schwer. Eine der stärksten Visionen, die es ja gibt auf der Welt, ist die Liebe. Und die daraus entstehenden Kinder und die Familie. Mit dieser Aussicht auf eine lange Liebe, auf eine Frau, mit der ich mich verstehe, und auf gemeinsame Kinder, habe ich das Ganze aufgebaut. Das hat natürlich sehr geholfen. Zum einen hat sie mir dieses Ziel gegeben, mit ihrer Person, und zum anderen hat sie mir bei der Durchführung der Sache geholfen, indem sie vermeintlich kleine Rückfälle schon im Keim erstickt hat. Da ist sie sehr resolut. Ich hab das natürlich auch gerne mit mir machen lassen."

Heiner Lauterbach und das Thema "Diät"

Als Schauspieler muss er für Rollen zunehmen und danach die Pfunde möglichst wieder loswerden. Er nutzt die 16:8-Methode, das sogenannte Intervallfasten. Er schreibt auf, wann er isst und wann er Sport treibt. Die Werte aufgeschrieben zu sehen, das motiviere ihn. Dogmatismus lehnt Heiner Lauterbach ab:

"Ich esse nach wie vor ab und zu Süßigkeiten wie fast jeder Mensch und ich trinke auch ein Glas Wein ab und zu. (…) Ich finde nichts erschreckender als dieses Dogmatische oder Absolute. Ich halte mir frei und offen, alles machen zu können."

Tochter Maya Lauterbach zeigt Schauspieltalent

Die Tochter des Schauspielers ist zwar erst 16 Jahre alt, aber hat schon erste Rollen hinter sich. Wie Heiner Lauterbach das als Vater sieht:

"Ich habe mich sehr gefreut, dass die Maya ein sehr großes Talent hat, was nicht nur ich als verliebter Vater so empfinde, sondern alle, die mit ihr zu tun hatten. Alle haben mir das von sich aus bestätigt, ohne dass ich das nachgefragt hätte. (...) Ich sage ihr: Was das Talent betrifft, bist du wirklich gesegnet, aber, was die Leidenschaft angeht, ist noch Luft nach oben. Und was mir auch fehlt, ist der dringende Wunsch von ihr, auf der Bühne zu stehen. Sie möchte gleich in Hollywood einsteigen."