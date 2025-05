Heidelbeeren gesund Wildheidelbeeren oder Blaubeeren?

Kulturheidelbeeren oder Wildheidelbeeren?

Woran erkenne ich Wildheidelbeeren?

Bei den kleineren, nicht ganz so süßen Beeren, die wir bei uns in Deutschland zwischen Juni und September ernten können, handelt es sich um Wildheidelbeeren. Allerdings muss man diese etwas im Wald suchen, verrät Daniela Krehl, weil sie an niedrigen Büschen wachsen. In der Heidelbeer-Saison kann man Wildheidelbeeren auch oft auf Märkten finden. Als TK-Ware sind die kleinen Beeren aber vereinzelt auch in Supermärkten zu finden.