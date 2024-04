Hefe einfrieren Kann ich Würfelhefe einfach einfrieren?

Würfelhefe einfrieren

Handelsübliche Pressehefe kann ohne Weiteres eingefroren und somit bis zu sechs Monaten frisch gehalten werden. "Vorausgesetzt, sie ist noch relativ frisch und war durchgängig gekühlt, was die Logistik der Hefelieferanten und der Handelsketten gewährleisten", so Yasmin Soldierer. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sollte noch mindestens drei Wochen betragen.

Würfelhefe auftauen

Beim Auftauen der Würfelhefe kann es sein, dass die Hefe verflüssigt - die Triebleistung wird davon allerdings nicht beeinflusst. "Es empfiehlt sich, die gefrorene Hefe in einem kleinen Gefäß über Nacht im Kühlschrank aufzutauen", rät Yasmin Soldierer.

