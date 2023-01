Haus alleine gebaut Hans hat das eigene Haus komplett eigenhändig gebaut

Hans Stangl aus Niederbayern. Seit rund vier Jahren baut Hans an seinem Haus. Das stand vorher in Wettstetten bei Ingolstadt. Ein Blockbohlenhaus. Dort hat er es Balken für Balken und Ziegel für Ziegel abgetragen, das Holz aufbereitet und auf seinem Bauplatz in Langenaltheim bei Treuchtlingen in Mittelfranken wieder aufgebaut. Jetzt strahlt es in den bayerischen "Nationalfarben" weiß und blau. Weil seine Familie zu weit weg wohnt, hat er alles selbst gemacht. Sich einen Bagger, Bulldog und Lastwagen gekauft und so das Holz auch an höhere Stellen geschafft. Ohne Freunde oder fremde Hilfe. Wie er es auch geschafft hat, Wasser und Strom selbst zu legen und wo der Gesetzgeber dem privaten Häuslebauer einfach Grenzen setzt – das ganze Gespräch mit Marcus Fahn können Sie hier oben nachhören.