Ermittlungen laufen Hat der Sicherheitsdienst in Donauwörth Flüchtlinge eingesperrt?

Gestern sind die Räume des Sicherheitsdienstes durchsucht worden, der die Flüchtlingsunterkunft in Donauwörth bewacht. Gegen die Security-Firma wird jetzt wegen möglicher Freiheitsberaubung und Betrug ermittelt.

In der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Donauwörth ist seit gestern (19.7.) ein neuer Sicherheitsdienst im Einsatz. Das hat die Regierung von Schwaben dem BR mitgeteilt.

In welcher Form hat der Sicherheitsdienst Flüchtlinge festgehalten?

Die Polizei versucht nun herauszufinden, welche Bewohner der Unterkunft wo und wie festgehalten wurden. Laut der Staatsanwaltschaft Augsburg geht es um eine "räumliche Beschränkung" - also nicht etwa darum, dass nur eine Hauptpforte des ehemaligen Kasernengeländes abgeschlossen war. Möglicherweise könne der Tatvorwurf dann auch auf Körperverletzung lauten. Bislang hat keiner der Flüchtlinge Anzeige erstattet.

Razzia bei Sicherheitsdienst in Donauwörth und Nördlingen

Bei einer Razzia in den Räumen des Sicherheitsdienstes in Donauwörth und Nördlingen hat die Polizei umfangreiches Material sichergestellt, um den Vorwurf des Betrugs zu untersuchen. Der Security-Firma wurde gekündigt, jetzt ist eine Firma aus dem Münchner Raum in der Erstaufnahme im Einsatz.