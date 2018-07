Haßfurt Ungeduldiger Autofahrer zieht Schreckschusswaffe am Drive-in-Schalter

Am Drive-in-Schalter eines Fast-Food-Restaurants in Haßfurt hat ein Autofahrer am Samstag die Insassen des direkt am Schalter stehenden Wagens im Streit mit einer Schreckschusspistole bedroht. Die herbeigerufene Polizei nahm den Mann fest. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.