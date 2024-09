Hartkäse Unterschiede zwischen italienischen Hartkäsen Parmesan und Grana Padano

Herkunft und geschützter Name

Gehobelter Grana Pardano

Der Name Parmesan (Parmigiano Reggiano) ist durch das italienische DOP-Siegel (Denominazione di Origine Protetta) geschützt. Das bedeutet, dass echter Parmigiano Reggiano nur in den Provinzen Parma, Reggio Emilia, Modena und Teilen von Bologna und Mantua hergestellt werden darf. Auch der Name Grana Padano ist durch das DOP-Siegel geschützt. Grana Padano darf in einem größeren Gebiet der Po-Ebene in Norditalien produziert werden.