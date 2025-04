Handtücher waschen Wetten, dass Sie Ihre Handtücher im Bad zu selten waschen?

Waschen Sie Ihre Duschhandtücher auch nur zwei Mal im Jahr? Lachen Sie nicht – bei der Umfrage eines Badezimmerausstatters in Großbritannien gab 2023 immerhin fast jeder Zehnte an, seine Duschtücher nur zwei Mal im Jahr zu waschen. Immerhin ein Drittel wusch die Duschhandtücher nur alle drei Monate. Tatsächlich brauchen Badehandtücher häufiger eine Reinigung. Es gibt sogar klare Empfehlungen der Wissenschaft.

Denn: Auf Duschhandtücher geraten nicht nur all die Keime, die sich auf unserer Haut befinden, sondern automatisch auch Bakterien aus unserem Darm oder andere Krankheitserreger, die wir im Alltag einsammeln. Die Keime haben es auch schön dort: Badehandtücher nehmen viel Wasser auf und sie bleiben über Stunden feucht – und das bei den gemütlich warmen Badezimmertemperaturen. Wer dafür sorgt, dass die Duschtücher schnell trocknen, tut schon viel dafür, dass sich Keime nicht so schnell vermehren.

Bei wie viel Grad Handtücher waschen?

Damit Handtücher und Duschtücher hygienisch sauber aus der Waschmaschine kommen, sollte man sie mit 60 Grad waschen. "Stark mit Mikroorganismen belastete Textilien sollten mit bleichmittelhaltigem Waschmittel bei 60 Grad C im Vollwaschgang gewaschen werden", so ein Sprecher des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) auf Nachfrage von Bayern 1.

Vollwaschmittel werden für Handtücher deswegen empfohlen, weil die darin enthaltenen Bleichmittel sehr wirksam sind gegen Keime. Das wurde an der TU München bereits 2001 wissenschaftlich nachgewiesen.

Handtücher bei 90 Grad waschen?

Muss ich Handtücher am besten bei 90 Grad waschen? "Im Allgemeinen ist es nicht erforderlich, Textilien im Kochwaschgang bei 90 Grad C zu waschen. Die desinfizierende Wirkung einer 90 Grad C-Wäsche ist nur bei akuten übertragbaren Krankheiten sinnvoll oder wenn im Haushalt Menschen leben, deren Immunsystem geschwächt ist", so der BfR-Sprecher.

Duschtücher waschen wie oft?

Nach einer Woche sollte das Badehandtuch spätestens in die Waschmaschine, wenn im Haushalt alle gesund sind: "Der Wechsel von Duschtüchern ist abhängig von der Benutzungshäufigkeit und dem Verschmutzungsgrad, wobei ein Duschtuch circa eine Woche verwendet werden kann", empfiehlt der Sprecher des BfR.

Handtücher wechseln wann

Ganz besonders keimreich können Duschhandtücher besiedelt werden, wenn es im Badezimmer auch eine Toilette gibt: Bei jedem Spülgang bilden sich Sprühwolken, sogenannte Aerosole, die verschiedene Keime durch den Raum wirbeln. Eine Studie an der University of Oklahoma College of Public Health in Oklahoma (USA) bewies, dass sich über die Aerosole der Toilette krankmachende Keime wie Clostridium difficile, ein Durchfall-Erreger, in der Luft verteilen. Sie lagern sich auf Oberflächen und auch auf Handtüchern ab, die in der Nähe hängen.

Deswegen sollte der Toilettendeckel beim Spülen – nicht nur im Badezimmer – immer unbedingt geschlossen sein.

Manche Keime können sogar einen Biofilm auf Handtüchern bilden, und dieser kann dann trotz Waschens unter bestimmten Voraussetzungen weiterwachsen. Das bewiesen japanische Forscher und Forscherinnen in einer Studie. Erkennbar war dieser Biofilm in den Versuchen daran, dass die Handtücher matt und stumpf erschienen sowie einen sauren, muffigen Geruch auch nach dem Waschen verströmten.

Bei der Untersuchung kam auch heraus, dass sich die Handtücher in der Waschmaschine untereinander anstecken können, sich Keime unter bestimmten Bedingungen in der Trommel der Waschmaschine auf die anderen Wäschestücke übertragen können.

Das Problem: Wenn man sich zum Beispiel an einem Handtuch, das mit genügend hochansteckenden Noroviren verschmutzt ist, zum Beispiel die Hände abtrocknet und die Hände dann an Auge, Nase oder Mund, also in Schleimhautnähe, führt, kann man sich mit dem unangenehmen Magen-Darm-Infekt anstecken. Immerhin können sich Viren auf Handtüchern nicht vermehren, denn dazu brauchen sie immer ihren Wirt.

Muss ich Handtücher mit Wäschedesinfektionsmitteln waschen?

Nein, das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät deutlich von der Verwendung von Wäschedesinfektionsmitteln in Privathaushalten ab: "Mit der generellen Anwendung von Desinfektionsmitteln im privaten Haushalt ist kein hygienischer Nutzen verbunden. Dies gilt insbesondere für Haushaltsreiniger und Waschmittel mit nachweislich antimikrobieller Wirkung."

Wäschedesinfektionsmittel sind nicht nur nicht nützlich, sondern sogar sehr ungesund: Solche Mittel können Allergien und schlimmstenfalls auch Vergiftungen auslösen.

Nur in Ausnahmefällen sollte man Wäschedesinfektionsmitteln benutzen – abgestimmt mit Arzt oder Ärztin. Zum Beispiel, weil im Haushalt ein Salmonellen-Dauerausscheider lebt oder kranke Personen, denen Desinfektionsmaßnahmen medizinisch empfohlen werden.

