Haltungsformen Bedeutung Was bedeuten die Haltungsformen von 1 bis 4 eigentlich genau?

Das Label "Haltungsform" wird seit 2019 in Deutschland freiwillig von vielen Lebensmittelhändlern verwendet und soll den Verbrauchern mehr Orientierung beim Fleischkauf geben: Je nach Haltung (Platz pro Tier, Frischluft, Beschäftigungsmöglichkeiten) wird damit das Fleisch in eine von vier Haltungsformen eingeordnet - wobei Stufe 1 gerade mal den gesetzlichen Mindeststandards entspricht, Stufe 4 in etwa dem EU Bio-Label.

Haltungsform 1 Bedeutung

Haltungsform 1 bedeutet "Stallhaltung" - und entspricht nur den gesetzlich vorgegebenen Mindeststandards in der Tierhaltung. Zugang zu Frischluft ist nicht vorgesehen und entsprechend gering sind auch die Mindestvorgaben an Platz pro Tier: 0,75 Quadratmeter für jedes Schwein und 1,5 bis 2,2 Quadratmeter je nach Gewicht für Jungbullen/Ochsen oder Milchkälber. Bei den Masthähnchen und Puten wird der Platzbedarf nicht pro Tier ermittelt: Pro Quadratmeter dürfen es maximal 39 kg Hähnchen und maximal 58 kg Puten(-hähne) sein.

Haltungsform 2 Bedeutung

Wurstpackung mit der Haltungsform "Stallhaltung Plus" Haltungsform 2 bedeutet "Stallhaltung Plus" - und diese liegt nur geringfügig über den gesetzlichen Mindeststandards. Pro Schwein sind etwa 10 Prozent mehr Platz vorgesehen, also 0,825 Quadratmeter; bei Mastkälbern, Jungbullen und Ochsen ist je nach Gewicht ein knapper Quadratmeter pro Tier mehr vorgesehen - zwischen 1,5 und 3 Quadratmeter. Im Geflügelstall dürfen pro Quadratmeter maximal 35 kg Masthähnchen bzw. 53 kg Puten(-hähne) gehalten werden. Entenställe müssen ab dieser Haltungsform Tageslicht haben. Direkter Kontakt mit Frischluft ist auch hier nicht vorgegeben, dafür soll den Tieren etwas mehr Beschäftigungsmaterial zur Verfügung stehen.

Haltungsform 3 Bedeutung

Haltungsform 3 bedeutet "Außenklima". Die Tiere müssen hier Zugang zur frischen Luft haben, also etwa durch einen Stall mit einer offenen Front oder einen überdachten Auslauf am Stall. Gentechnikfreies Futter ist vorgeschrieben. Pro Schwein muss etwas mehr als ein Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen (1,05 qm) und Stroh. Mastkälber, Jungbullen und Ochsen steht pro Tier je nach Gewicht bis zu 4 Quadratmeter zu, wobei Laufstallhaltung mit ganzjährig nutzbarem Laufhof vorgeschrieben ist (mit mindestens 3 Quadratmetern pro Tier). Bei den Masthähnchen dürfen maximal 29 kg Tiere pro Quadratmeter stehen, bei Puten(-hähnen) maximal 41 kg.

Haltungsform 4 Bedeutung

Dauerhaft Stroh, mehr Platz und Auslauf - Kriterien für Haltungsform 4 Haltungsform 4 bedeutet "Premium". Neben gentechnikfreiem Futter ist deutlich mehr Freilauf vorgeschrieben: Schweine müssen dauerhaft Auslauf haben, im Stall mindestens 1,5 Quadratmeter pro Tier; dazu muss Stroh oder anderes Beschäftigungsmaterial ständig verfügbar sein. Rindern steht während der Vegetationsperiode (in etwa 200 Tage pro Jahr) Freilauf zu, im Stall zwischen 1,5 und 5 Quadratmeter pro Tier. Masthähnchen und Puten müssen mindestens ein Drittel ihrer Lebenszeit Zugang zu Freigelände haben; im Stall dürfen maximal 21 kg Tiere pro Quadratmeter stehen, wobei auf mindestens einem Drittel der Stallfläche zusätzliche Einstreu (Stroh, Holzspäne, Sand) zur Beschäftigung liegen muss.

Die genauen Anforderungen für die vier verschiedenen Haltungsformen können Sie auf der Website haltungsform.de als pdf downloaden

Wie viel Tierwohl steckt in den Haltungsformen von 1 bis 4?

Die "Haltungsform"-Initiative des Handels wird von Verbraucherschützern auch kritisch gesehen. Zwar gibt sie Verbrauchern eine gewisse Orientierung beim Einkauf - die Formen 3 und 4 weisen auf bessere Tierhaltung hin - aber wichtige Kriterien für Tierwohl werden nicht berücksichtigt: Etwas mehr Platz im Stall sagt nichts über den Gesundheitszustand der Tiere aus, über artgerechte Haltung oder auch eine möglichst stressfreie Schlachtung. Das Fazit der Verbraucherzentrale: "Das Label 'Haltungsform' ist kein Tierwohllabel. Es sorgt zwar für mehr Transparenz beim Fleischangebot, ist aber keine Garantie dafür, dass es den Tieren gut gegangen ist."

Zudem ist das System der Haltungsformen für viele Verbraucher irreführend: Im Gegensatz zur gelernten Eier-Kennzeichnung mit der 1 als bester Note funktioniert die Einordnung bei den Haltungsformen genau umgekehrt - Stufe 1 schafft nur den gesetzlichen Mindeststandard, Stufe 4 in etwa das EU-Bio-Siegel.

Wann kommt das staatliche Tierhaltungskennzeichen?

Ab dem Sommer 2023 soll in Deutschland das lang erwartete, verpflichtende staatliche Tierhaltungskennzeichen an den Start gehen: Der Gesetzentwurf aus dem Hause von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir sieht fünf Haltungsstufen vor - "Stall", "Stall + Platz", "Frischluftstall", "Auslauf/ Freiland", "Bio" - für die jeweils Faktoren wie Platz oder Frischluft vorgegeben werden. Verpflichtend ist die Kennzeichnung für Fleisch aus Deutschland, Importe aus dem Ausland können sie freiwillig übernehmen. Im ersten Schritt soll das Tierhaltungskennzeichen nur für Schweine gelten, und auch da nur Kriterien für die Mästung aufstellen, nicht aber für Aufzucht und Schlachtung. Geplant ist allerdings, künftig die gesamte "Erzeugerkette" zu erfassen, und in weiteren Schritten auch verarbeitete Fleischprodukte sowie andere Nutztiere, wie etwa Rinder und Geflügel, einzubeziehen.

