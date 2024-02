Hände am Lenkrad Einhändig? Zehn vor zwei? Das sagt die Lenkradhaltung über Sie aus

Eine britische Autoleasing-Firma hat britische Psychotherapeuten zu den häufigsten Handpositionen am Lenkrad befragt und was diese über die jeweilige Person aussagen. Diese Studie erfüllt jedoch keine wissenschaftlichen Standards und dient eher der Unterhaltung. Spannend ist es trotzdem, herauszufinden, was es über einen aussagen könnte, wie man die Hände am Steuer hat.

Hände am Lenkrad - 10 vor 2

Wer laut dieser Studie die Hände in der "klassischen" 10-vor-2-Position auf dem Lenkrad positioniert, ist ein Perfektionist oder eine Perfektionistin. Diese Personen spielen nach den Regeln und fahren so, wie sie es in der Fahrschule gelernt haben. Sie achten auch auf jedes kleine Detail und arbeiten sehr genau.

Eine Hand unten am Lenkrad

Nur eine Hand am Lenkrad und diese eher im unteren Bereich - laut der britischen Studie sind diese Menschen Minimalisten. Ohne viel Schnick-Schnack sind diese Lenkradhalter und -halterinnen unterwegs, die ihren Tag stets ohne große Aufregung und Drama bewältigen.

Beide Hände unten am Lenkrad

Sie haben beide Hände eher unten am Lenkrad? Dann werden Sie von den britischen Psychotherapeuten als "The Boss" eingestuft. Dabei unterscheidet die Studie jedoch zwischen Menschen, bei denen die Handrücken nach oben und bei denen die Handrücken nach unten zeigen. Wer das Lenkrad eher umgreift, wie auf dem Bild, ist der geborene Anführer bzw. Anführerin. Diese Personen sind sehr selbstbewusst und man kann sich stets auf sie verlassen.

Bei wem die Handrücken nach unten zeigen, wird eher als Unterstützer oder Unterstützerin eingestuft. Sie hören gut zu und freuen sich, wenn andere mal die Führung übernehmen. Zudem stärken diese Personen ihren Freunden und Familien stets den Rücken.

Eine Hand oben am Lenkrad

Wer nur eine Hand oben am Lenkrad positioniert, ist "cool". Diese Personen nehmen das Leben nicht zu ernst und vermeiden Stress, so die britische Studie. Sie sind zudem selbstbewusst und eher lässig.

Eine Hand an der Hupe

Eine Hand stets an der Hupe zeugt von wenig Geduld, so die britischen Studie. Wer die Hand grundsätzlich auf der Hupe ruhen hat, der ist eher unruhig und lässt sich nur ungern von anderen was sagen. In der Studie wird dieser Typ als "The Bulldozer" (Planierraupe) bezeichnet.

Hände am Lenkrad 9 und 3 Uhr

Als eher ängstlich werden Menschen eingestuft, die ihre Hände in der 9-und-3-Uhr bzw. der 15-vor-3-Haltung am Steuer haben. Diese Personen seien sehr gründlich und gute Freunde, aber auch etwas besorgter und allgemein ängstlicher, so die Studie.

Richtige Lenkrad-Haltung

Und wie sollte man seine Hände jetzt eigentlich wirklich am Lenkrad positionieren? Der ADAC weist darauf hin, dass die 9-und-3-Uhr oder auch 15-vor-3-Haltung die Position sei, bei der der Fahrer oder die Fahrerin das Fahrzeug am besten beherrsche und am schnellsten reagieren könnte. Die Arme sollten dabei nicht durchgestreckt, sondern eher leicht angewinkelt sein. Mit dieser Position ist man auch bestens geschützt, wenn der Fahrer-Airbag aufgehen sollte.

Und hier noch was zum Schmunzeln: BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn machte vor einigen Jahren noch einmal Führerscheinprüfung - ob er bestanden hat? Hier ist das Video:

Lesen Sie auch: Wenn Sie diese Automarke fahren, sind Sie vermeintlich klug