Fahndung bleibt erfolglos Güntersleben: Mutter hört Unbekannten über Babyfon im Kinderzimmer

In Güntersleben hat ein Unbekannter eine Frau am späten Dienstagabend in Angst und Schrecken versetzt. Sie hörte über das Babyfon ihres Säuglings einen Mann im Kinderzimmer. Als sie dem Unbekannten gegenüberstand, flüchtete er.