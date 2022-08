Grüne Zitronen Sind grüne Zitronen reif?

Kann man grüne Zitronen essen

Grüne Zitronen sind also genauso reif wie gelbe. In Supermärkten und Discountern findet man sie auch im Sommer nur gelb, denn im konventionellen Anbau werden Zitronen, wenn man sie grün und reif vom Baum erntet, mit Ethylen behandelt, damit sie gelb werden. Wahrscheinlich, so Daniela Krehl, weil die Erzeuger denken, das sei so gelernt.