Gründonnerstag Feiertag Wer hat an Gründonnerstag frei?

Kein Scherz: Der 1. April 2021 gilt heuer als Ruhetag. Der Donnerstag vor dem Karfreitag, der auch "Gründonnerstag" genannt wird, ist in normalen Jahren zwar kein Feiertag, doch in 2021 während der Corona-Pandemie wird er zu einem so genannten Ruhetag deklariert.

Der Gründonnerstag soll, so der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in der Pressekonferenz am 23. März in München nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz, wie ein "Sonn- und Feiertag" behandelt werden. Gleiches gilt für den Karsamstag 2021. Arbeitnehmer, die an einem oder beiden Tagen arbeiten müssen, würden daher Zuschläge erhalten. Die Rechtsgrundlage dazu soll demnächt vom Bund erarbeitet werden.