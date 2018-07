Hauptleitung der Stadtwerke gerissen Großer Wasserrohrbruch in Cham - Innenstadt war ohne Leitungswasser

In Cham ist eine Wasser-Hauptleitung der Stadtwerke gerissen. Die Chamer Innenstadt war deshalb ohne Leitungswasser. Mittlerweile ist der Schaden wieder behoben. Noch dauert es jedoch, bis der normal übliche Druck in den Leitungen wieder erreicht werden kann.

Ein Wasserschaden, der sich gewaschen hat. Am Abend gegen 18 Uhr war eine große Wasser-Hauptleitung der Stadtwerke im Süden Chams gerissen. Die Innenstadt war daraufhin mehrere Stunden ohne Leitungswasser. .

Wasser fließt wieder

Das defekte Hauptrohr sei mittlerweile mit Schiebern vom Netz abgetrennt worden, sagte der Kommandant der Chamer Feuerwehr Markus Reittinger dem Bayerischen Rundfunk. Noch werde es aber dauern, bis der übliche Druck wieder erreicht wird: "Händewaschen ist wieder möglich. Beim Duschen muss man derzeit noch von Strahl zu Strahl hüpfen“, so Reittinger. Um den Druck im Wassernetz wieder zu erhöhen, müssen jetzt die durch den Rohrbruch geleerten Hochbehälter wieder gefüllt werden.

Defektes Hauptrohr war schuld

Das defekte Rohr wird derzeit mit andere Leitungen des Wassernetzes überbrückt. Da die gebrochene Stelle der Leitung unter der Bundesstraße B20 liegt, ist die Straße an den Rändern teilweise unterspült worden. Die Straßenmeisterei prüft derzeit, ob ein Tempolimit an der Stelle notwendig ist. Gesperrt werden muss die Straße aber wohl nicht, so die Einschätzung von Rettungskräften vor Ort am Abend. Derzeit kommt es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.