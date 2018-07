Brand Großeinsatz in Cham: Innenstadt-Haus steht in Flammen

Am Freitagabend ist in einem Haus in der Chamer Innenstadt ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar. Einsatzkräfte und Feuerwehr sind zahlreich vor Ort.

Von: Kilian Neuwert