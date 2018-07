Verkehrsbehinderungen Fahndung nach Flüchtigem: Großeinsatz der Polizei am Nürnberger Plärrer

Die Polizei ist derzeit mit einem Großaufgebot in der Nürnberger Innenstadt im Einsatz. Nach einer "Auseinandersetzung" fahnden die Beamten rund um den Plärrer nach einem Flüchtigen, sagte Polizeisprecher Michael Petzold dem Bayerischen Rundfunk.

Verkehrsbehinderungen durch Polizeieinsatz

Es würde rund um den Plärrer, in der Gostenhofer Hauptstraße und der Ottostraße gesucht, so Petzold. In dem Bereich könne es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.