In Füssen Große Suchaktion: Rentner am Weißensee vermisst

Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann am Dienstag nach einer Schwimmrunde nicht mehr zu einem vereinbarten Treffpunkt zurück. Seine Frau fand nur die Kleidung ihres Mannes. Im Wasser trug er eine schwarze Badehose. Er ist ungefähr 1,80 Meter groß und hat einen weißen Haarkranz.

Suche mit Sonargeräten

Bereits am Dienstagnachmittag hatte die Polizei eine groß angelegte Suche mit 80 Einsatzkräften am See und in Füssen gestartet - mit dabei waren die Wasserwacht und die örtlichen Feuerwehren. Bisher wurde der Mann aber nicht gefunden. Seit heute früh wird wieder gesucht.

Dazu ist das Westufer des Weißensees gesperrt, auch das Freibad ist geschlossen, um den Einsatz von Sonargeräten möglich zu machen. Die Polizei bittet darum, bis zum Einsatzende vom Baden im Weißensee abzusehen, damit die Suche nicht behindert wird. Hinweise aus der Bevölkerung nehmen die Beamten unter 08362/91230 entgegen.