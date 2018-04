Hotel- und Gaststättenverband Großdemo gegen Bürokratie und Gängelung

In München demonstrieren heute Wirte und Hoteliers. Die Wirte klagen über zunehmende Bürokratie, auch das Arbeitszeitgesetz macht ihnen zu schaffen. Dagmar Bohrer-Glas hat sich im Vorfeld zur Demo mit einem Rosenheimer unterhalten.

Der Happinger Hof vor den Toren Rosenheims. Im Biergarten mit Maibaum kellnert ein netter junger Mann in Tracht. Er kommt aus Kroatien.

"Das macht man gerne. Ich hab‘ das gelernt und ich bin schon zufrieden mit meiner Arbeit." Kellner aus Kroatien

Der Bürokratie oder den Gäste dienen?

Der Landgasthof und das dazugehörige Hotel von Martin Kupferschmid laufen gut. Kupferschmid führt den Betrieb in fünfter Generation und ist mit seinen 50 Jahren ein vergleichsweise junger Chef. Trachtenvereine und Stammtische sind zu Gast. So weit, so gut. Wenn die Bürokratie nicht wäre:

"Wir haben in unserem Haus schon so viele Beauftragte, einen Brandschutzbeauftragten, dann hat man einen Sicherheitsbeauftragten, man kommt zu seiner eigentlichen Arbeit kaum noch. Unsere eigentliche Arbeit ist ja kochen und Gäste bedienen." Martin Kupferschmid, Happinger Hof

Und bald braucht man wohl auch noch einen Datenschutzbeauftragten, befürchtet Kupferschmid. Martin Kupferschmid zeigt die Ordner im Regal. "Hier: Gefährdungsbeurteilungen, da muss man seitenweise ausfüllen.“

Probleme mit der Arbeitszeit

Vieles macht den Wirten zu schaffen. Brandschutzauflagen etwa oder Arbeitszeitgesetz. Es besagt unter anderem, dass Mitarbeiter nicht länger als 10 Stunden arbeiten dürfen. Das ärgert auch Martin Kupferschmid vom Happinger Hof:

"Jetzt sind wir ein bayerisches Wirtshaus. Wenn eine Hochzeit um zwei Uhr nachmittags angeht und geht bis 12 Uhr nachts und dann muss noch aufgeräumt werden, dann kommen sie auf über zehn Stunden. Und dann soll ich nachts um Zwölf eine zweite Bedienung anrufen. Wer so da noch kommen? Es sind nicht die Beschäftigten, die sich beschweren." Martin Kupferschmid, Happinger Hof

Die Liste der Probleme ließe sich fortführen: Eines scheint klar, bayerische Wirtshauskultur und ausufernde Bürokratie passen nur schlecht zusammen.