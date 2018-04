Nach 24 Stunden Großbrand bei Kunststofffirma in Stockstadt – Feuerwehreinsatz beendet

Nach dem Großbrand in einer Kunststoff verarbeitenden Firma in Stockstadt am Ostersonntag hat die Feuerwehr ihren Einsatz am Montag beendet. Sämtliche Feuerwehrleute – auch die, die mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt waren – wurden wieder abgezogen.