Ermittlungserfolg Nach Großbrand in Stockstadt - mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nach dem Großbrand bei einer kunststoffverarbeitenden Firma in Stockstadt am Ostermontag hat die Polizei nun einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Laut Polizeipräsidium Unterfranken und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg handelt es sich um einen 34-Jährigen, der psychisch belastet ist.

Laut Polizeipräsidium Unterfranken kristallisierte sich im Zuge umfangreicher, kriminalpolizeilicher Ermittlungen ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma als Tatverdächtiger heraus. Die Beamten nahmen den 34-Jährigen, der aus der Region stammt, am Donnerstag vorläufig fest. Am Freitag wurde er in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

34-Jähriger gibt Brandstiftung zu

Der 34-Jährige räumte laut Polizei ein, nicht nur das Feuer auf dem Gelände der Kunststofffirma, sondern auch weitere, kleinere Brände im Raum Alzenau vorsätzlich gelegt zu haben. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand ist der 34-Jährige für insgesamt sieben Brände verantwortlich. Am Ostersonntag war die Lagerhalle einer kunststoffverarbeitenden Firma zu großen Teilen niedergebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Löscheinsatz dauerte 24 Stunden.