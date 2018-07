Tag eins Grenzkontrollen in Tirol – Verkehrschaos bleibt aus

Die befürchteten Staus bei den Kontrollen an der Grenze zu Tirol sind zumindest am ersten Tag ausgeblieben. Nur am Morgen stockte insbesondere auf der A93 bei Kufstein der Verkehr leicht. Österreich kontrolliert bis Freitag.

"Der Verkehr fließt langsam an der Kontrollstelle vorbei. Aber ein großer Stau hat sich bislang noch nicht gebildet", berichtete BR-Reporter Jannik Pentz am Nachmittag von der A93, der Inntalautobahn, bei Kiefersfelden. Die Landespolizeidirektion Tirol teilte mit, dass bis zum frühen Nachmittag niemandem die Einreise verweigert worden sei.

Grenzkontrollen sollen gewaltbereite Störer abschrecken

Österreich will nach eigenen Angaben verhindern, dass gewaltbereite Störer zur Konferenz der EU-Innenminister am 12. und 13. Juli in Innsbruck einreisen. Deshalb werden auch auf manchen Nebenstrecken sowie bei der Einreise von Italien aus über den Brennerpass Autofahrer immer wieder angehalten.

Kontrollen bis Freitag

Die Kontrollen hatten in der Nacht an mehreren wichtigen Grenzübergängen begonnen. Fahrzeuge müssen auf Tempo 30 abbremsen. Beamte schauen in die Autos. Stichprobenartig halten sie Fahrzeuge an und überprüfen Personalausweise, Pässe und Führerscheine. Die Grenzkontrollen finden bis einschließlich Freitag statt.

Wieder mal Stau wegen Blockabfertigung

Für mehr Behinderungen als die Grenzkontrollen sorgte am Morgen auf der A93 die Blockabfertigung von Lastwagen am Übergang Kiefersfelden-Kufstein. Es bildete sich ein acht Kilometer Rückstau nach Bayern.

(mit dpa-Material)